قصة منام أجبر السيد البدوي على السفر لمصر.. 1427 عاما على ميلاد «بحر العلوم»

استعرض برنامج «مدد»، المُذاع على شاشة قناة الحياة، تقريرًا حول حياة السيد أحمد البدوي، تناولت فيه سيرته وتعريف به، فهو ثالث الأقطاب الصوفية وبحر العلوم، الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسين - رضي الله عنه، وهو القطب الثالث عند الصوفية وإليه تنسب الطريقة الصوفية «الأحمدية» أو «البدوية» ذات الراية الحمراء.

مولد السيد أحمد البدوي

وتابع تقرير «مدد»، أنَّ السيد البدوي وُلد عام 596 هجرياً بمدينة «فاس» المغربية، ليأتي إلى مصر بعد فترة ترحال بين المغرب ومكة والعراق، واستقر في مدينة «طنطا» بعد أن رأى في منامه هاتفاً يقول له: «قُم يا إمام وسر إلى طنطا».

ألقاب السيد أحمد البدوي

وأشار إلى أنَّ القطب الصوفي عند مجيئه إلى طنطا، أقام على سطح دار تاجر يسمى ركن الدين، ليُطلق عليه «السطوحي»، بجانب ألقاب عديدة أخرى، أبرزها: «البدوي»، و«شيخ العرب»، و«المُلثم» لأنه كان يشبه أهل البادية في ملازمة تغطية وجهه بلثامين صيفًا وشتاءً.