«النقل العام»: فتح باب الاشتراكات مجانا للبالغين 70 عاما

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، فتح باب الاشتراك أمام المواطنين البالغين من العمر 70 عامًا فيما فوق، بحيث يكون باب التقديم للاشتراك مفتوحا طوال العام، وليس قاصرًا على شهر ديسمبر فقط، وبموجب تلك الاشتراكات يركب كبار السن أتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى بالمجان.

مكاتب اشتراكات أتوبيسات النقل العام

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ«الوطن»، أنّه بإمكان كل من أكمل 70 عامًا في أى وقت من العام التوجه على الفور إلى مكاتب الاشتراكات التابعة لهيئة النقل العام؛ للحصول على كارنيه لركوب أتوبيسات النقل العام بالمجان، مشيرا إلى أنّ تجديد الكارنيهات مستمر على مدار العام، تيسيرًا على المواطنين والاستفادة من الخدمة المجانية التي تقدمها هيئة النقل العام.

خدمة النقل العام

وأوضح أن مكاتب اشتراكات النقل العام منتشرة على مستوى القاهرة توجد في مواقف العتبة والمظلات والعباسية وجامعة الأزهر والجيزة.

يذكر أن هيئة النقل العام وفّرت خدمة ركوب الأتوبيسات مجانا لكبار السن، وتحديدا من هم فوق 70 عامًا، وأيضا نصف تذكرة لمن تخطوا 60 عامًا.