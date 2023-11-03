11 معلومة عن محور قوص على النيل بمحافظة قنا.. شريان تنمية في الصعيد

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «بلدنا من السماء»، معلومات عن محور قوص على النيل في محافظة قنا، أحد شرايين التنمية في الصعيد، الذي جرى افتتاحه في ديسمبر 2021، وفقًا لما أعلتنه وزارة النقل.

بلدنا من السماء.. معلومات عن محور قوص على النيل

- تم افتتاح محور قوص على النيل في ديسمبر في ديسمبر عام 2021.

- محور قوص هو محور حر بطول 19 كم وعرض 21 متر.

- يضم محور قوص 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

- يربط الصحراوي الشرقي بالزراعي شمال سمالوط والطريق الصحراوي غربًا.

30 عملًا صناعيًا 15 كوبري و 15 نفق

- يشتمل محور قوص على 30 عملًا صناعيًا "15 كوبري - 15 نفقًا".

- يستهدف تنمية المناطق الصناعية شرق المحور.

- يخدم محور قوص مصانع السكر والورق ومطاحن مصر العليا بمدينة قوص.

- يساهم المحور في استصلاح الأراضي الزراعية شرق وغرب المحور.

- يؤدي إلي إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل بين جانبي النيل.

- يساهم المحور في النمية بمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بقوص ونقادة.

- يقلل المحور المدة الزمنية للوصول إلي مطار الأقصر.