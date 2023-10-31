تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة: سقوط أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، وليلًا يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

وحذّرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة أحيانا في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتبدأ من الرابعة فجرا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

تساقط أمطار رعدية خلال 72 ساعة

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 70% تقريبا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

واضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 2-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.