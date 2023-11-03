سفير فلسطين بالقاهرة: مصر لم تقصر وتدعم كفاح ونضال الشعب الفلسطيني

أكد دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أن مصر لم تقصر في جهودها لنصرة القضية الفلسطينية وقامت بما يجب أن تقوم به منذ البداية، وتحملت مسئولياتها كاملة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.

مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحاولت وقف العدوان عليه

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحاولت وقف العدوان عليه ومنذ اللحظة الأولى دفعت بكل الجهود لإنجاح هذه المساعي لوقف الحرب وتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وضرورية إلى قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعيق هذا الأمر وقصف معبر رفح أكثر من مرة ودمر البوابات المؤدية لمعبر رفح على الجانب الفلسطيني والمنطقة بين الجانب الفلسطيني والمصري.

وأشار إلى أن مصر مشكورة على موقفها من دعم الشعب الفلسطيني تاريخيًا، ودعم كفاحه ونضاله والوقوف إلى جانبه والعمل على وقف ما يتعرض له من عدوان.

مصر ضغطت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد أن مصر الآن تستقبل أعدادا من الجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر دفعت مع كل الأطراف الأخرى من أجل إدخال بعض المساعدات إلى قطاع غزة نظرًا للكارثة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم السفير الفلسطيني بالقاهرة: «باسم فلسطين نشكر مصر الشقيقة الكبرى شعبًا ورئيسًا على كل ما يقدمونه للشعب الفلسطيني».