إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج اليوم، بالتعاون مع مركز شرطة طما، بإزالة 16 حالة تعدي على مساحة 20 قيراط مقامة على أراضي زراعية، بنطاق مركز ومدينة طما والقرى التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

من جانبها، أكدت هويدا الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» إن تنفيذ إزالة المخالفات تم بنطاق مجلس مشطا، ومجلس سلامون، ومجلس المدمر، للحفاظ على الأراضي الزراعية، كما يجرى تكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها.

تحرير 16 محضر للمخالفين

وأضافت «الشافعي»، أن الحملة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية، على مساحة 20 قيراط، بمشاركة قوة الشرطة وتم تحرير محاضر لمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة دائمة لمخالفات البناء بسوهاج

وأوضحت رئيس المركز، أنه يجرى تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدن وقرى مركز طما، لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مشددة على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، ويتم ذلك بواسطة الرصد المكاني وغرفة المتابعة.