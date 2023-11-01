إزالة بناء مخالف و235 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية تعديات والعمل على إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 235 تعديا على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة

وكشف محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إزالة 235 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف داخل الحيز، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة .

كما كشف محافظ بني سويف، التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وتلقى محافظ بني سويف، تقريرًا من اللواء حازم عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة 235 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف داخل الحيز، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

استمرار المتابعة للمتغيرات المكانية في بني سويف

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.