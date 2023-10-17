محافظ القليوبية يضبط أعمال بناء مخالف بإحدى العمارات في بنها

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

ايقاف أعمال بناء مُخالف

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة حيث تم إيقاف أعمال بناء مُخالف بإحىد العمارات بالدور الخامس علوي والسادس والسابع على مساحة 280 مترا مربعا، علما بأنه صادر للعقار رخصه بـ5 أدوار، وذلك بمنطقة الهابيتات بالفلل بمدينه بنها.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وشددَّ المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.