لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة وسقوط 60 شهيدا وجريحا (فيديو)

60 شهيدا وجريحا على الأقل، سقطوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي للمدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، فلم يترك الاحتلال مكانًا للنازحين والمدنيين إلا وقام باستهدافه، كما شمل القصف المنازل والكنائس والمدارس وحتى المستشفيات التي فروا إليها.

لحظة قصف الاحتلال مدخل مستشفى الشفاء

ووثق المصور الفلسطيني، صانع المحتوى الشهير، صالح الجعفراوي، مقطع فيديو مؤثر يرصد لحظة قصف الاحتلال مدخل مستشفى الشفاء، إذ ظهر النازحون وهم يهرولون خوفًا وفزعًا، في حين حاول المسعفون انتشال الضحايا على أمل إسعافهم، وتحول المكان لبركة من الدماء، بينما ظهر البعض يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وظهر الجعفراوي، في المقطع الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات وهو يصرخ قائلًا: «يا الله قصفوا مدخل المستشفى».

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، كشفت تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بعد قصف منازلهم بحثا عن مكان أكثر أمنا.

وأكد مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن هناك 60 شهيدا وجريحا على الأقل في قصف بوابة المجمع الطبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الجدير بالذكر إن مجمع الشفاء الطبي به أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.