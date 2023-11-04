ماذا يعني ظهور كلمة «أحمال» على شاشة العداد الذكي؟.. «الكهرباء» تجيب

قد يظهر فجأة لبعض المواطنين كلمة «أحمال» على شاشة العدادات مسبقة الشحن (الذكية)، دون وجود سبب لظهورها، ويتساءل البعض، هل ظهورها على شاشة العداد يؤدي لفصل الكهرباء؟

وتجيب «الوطن» على هذا التساؤل خلال السطور التالية، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

أسباب ظهور كلمة «أحمال» في العدادات مسبوقة الشحن

1- ظهور أحمال على شاشة العداد تعني «زيادة أحمال المشترك»، وأن الحمل تعدى أقصى قدرة ويلزم صاحب العداد تخفيض الأحمال لاستمرار التيار.

2- العداد الأحادي مسبق الشحن قدرته 80 أمبير.

3- حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 دقائق للتنبيه ثم يعود مرة أخرى.

4- يلزم على المشترك تخفيض الأحمال المستهلكة لاستمرار التيار.

5- ‏مع استمرار المشترك لاستهلاك نفس الأحمال يتم فصل التيار وعودته لـ 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودته إلا من خلال شركة الكهرباء.

6- يتطلب على المشترك تغيير العداد مسبق الشحن بعداد أخر أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه، بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.