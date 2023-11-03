جابر القرموطي يبكي على الهواء بسبب طفل شهيد بغزة: إسرائيل قتلته مرتين

دخل الإعلامي جابر القرموطي في نوبة بكاء لما يحدث في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «شوفت صورة طفل شهيد النهاردة تحس إنه كان تعبان أصلا، كان بيموت، قبل الصاروخ ما يروح كان شكله ميت، يعني إسرائيل كانت بتموته وهو ميت أصلا».

إسرائيل ترتكب وحشية ودمار

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، «أنا صعبان عليا إني عايش هذه الأيام، وده كلام أتحمله، يصعب على الواحد إن يكون إنسان في هذا الزمن».

وأوضح أن إسرائيل ترتكب وحشية ودماراً وإبادة في قطاع غزة، وإسرائيل لا تقبل كلمة «هدنة إنسانية» أو وقف القتال لمدة يومين أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه ترفض إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

جبل من الكراهية مع إسرائيل

ولفت إلى أن هناك جبلاً من الكراهية مع إسرائيل، «أنا واحد مصري بحاول بقدر الإمكان أن أبلع حاجة اسمها إسرائيل، ومش عارف، ووصلت المرحلة إني أقطع لساني إن أقول كلمة إسرائيل، وأنا أتحمل كل هذا الكلام».