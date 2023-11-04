طفرة في قطاع الطرق والكباري بسوهاج.. الدولة نفذت مشاريع بملايين الجنيهات

تعمل القيادة السياسية والدولة المصرية على قدم وساق بشكل متواصل لتقديم كافة الخدمات التعليمية الصحية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية، والاقتصادية للمواطنين، لمواكبة التطورات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وجاء من ضمن هذه المشاريع الطرق الداخلية والكباري في محافظة سوهاج، حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة لتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إنشاء مشروعات طرق وكباري على مستوى محافظات الجمهورية.

وتنشر «الوطن» مشروعات الدولة في قطاع الطرق والكباري بسوهاج، وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي، والتي جاءت على النحو التالي:

رصف 9 كيلومترات في حي الكوثر بتكلفة 8.6 مليون جنيه، وشملت: «شارع مدارس المناهل، والشارع الموازي له، وبداية شارع عثمان بن عفان حتى نهاية المرحلة السادسة للإسكان، وكذلك شارع المخيم السياحي بداية من قسم الشرطة حتى كوبري السلاموني، وشارع المدارس حتى نادي الزراعيين، بالإضافة إلى شارع الثورة حتى نادي الرحلات».

تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوي الغربي، بطول 18 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة طريق جرجا الصحراوي الغربي، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولي وحتى مدخل الصحراوي الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومترًا، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروي للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات، كوبري «نجوع مازن» أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز دار السلام، الكوبري بعرض 12 مترا وحمولة 60 طنا يربط الكوبري بين الطريق السريع سوهاج/ قنا، والجانب الشرقي من القرية.

رصف شارع المستشار بمدينة طهطا بسوهاج بطول 1200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليونا و800 ألف جنيه أعمال الرصف شملت شارع المستشار بداية من مزلقان طهطا أمام مسجد «الحاج عبد العال»، وحتى الطريق الدائري الجنوبي، بطول 1200 متر و300 متر مزدوج بعرض 12 مترا.