خبير دولي: مدارس الأونروا لها حصانة.. وإسرائيل لا تكترث بالأمم المتحدة

علق الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في قطاع غزة مشيرًا أن مدارس الأونروا هي مدارس تابعة للأمم المتحدة وعليها علم وشعار الأمم المتحدة وتابعة لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين.

مدارس الأونروا لها حصانة مشددة طبقًا للقانون الدولي

وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها منشأة ذات حصانة مشددًا على أن مدارس الأونروا لا تكتسب حصانتها من القانون الدولي الإنساني فحسب ولكن تكتسب مزيد من الحصانات والامتيازات كونها إحدى منشأت منظمة الأمم المتحدة وأن هذه المدارس لها حماية ومناعة ضد أي استهداف أو اعتداء أو أي طرف من أطراف النزاع شأنها شأن المساجد والمستشفيات والمتاحف والبنايات السكنية طبقًا للقانون الدولي.

الاحتلال لا يكترث بالقانون الدولي ولا منظمة الأمم المتحدة بسبب دعم واشنطن

وأشار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث بالقانون الدولي ولا منظمة الأمم المتحدة وأنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الغرب بالكامل دون استثناء تساندها وتصدق الرواية الكاذبة الإسرائيلة بأن حماس ليست جبهة تحرير وطني ولكن تزعم أنها جماعة إرهابية وبالتالي تفعل ما تشاء «جهارًا نهارًا» على حد تعبيره.