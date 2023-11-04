تواصل أسعار العملات الیوم السبت 4-11-2023 في البنوك، استقرارها التي عليه منذ ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات الیوم السبت 4-11-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي:

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

- سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعا.

- يبلغ سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية 32.59 جنيه شراء و32.74 جنيه بيعا.

- ووصل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر إلى 8.22 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصریة

- كما بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراء.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

- وعن سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 32.65 جنيه شراء و32.81 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

- فيما وصل سعر الریال السعودي اليوم داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.25 جنيه بيعا و8.18 جنيه شراء.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

- بينما بلغ سعر الدرھم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.38 جنيه.

سعر الدینار الكویتى في البنوك المصریة

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي، سجل في بنك القاهرة 99.60 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.