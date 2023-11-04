تراجع أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق اليوم.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات

تراجعت أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 4-11-2023 في الأسواق، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، في ظل تسجيلها ثباتا ملحوظا بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب، كما أنها وصلت إلى 3 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما هبط سعر البطاطس بقيمة جنيهان، وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 4-11-2023 في الأسواق، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات الیوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

- كما يتراوح سعر البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيها.

- فيما يتراوح سعر البصل بين 15 و19 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

- بينما يتراوح سعر الكوسة اليوم، بين 3 و8 جنهيات.

- ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكھة

- الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

- كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- وبالنسبة لأسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 4.5 و6.5 جنيها.

- ويتراوح سعر اليوسفي بين 6.5 و7.5 جنيه.

- فيما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

- كما يتراوح سعر العنب الأحمر بين 10 و14 جنيها.

- بينما يتراوح سعر التفاح بين 20 و30 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

- الرمان بين 7 و17 جنيها.

- يتراوح سعر الكنتلوب بين 9 و15 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الكمثرى بين 25 و35 جنيها.