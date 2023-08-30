عاجل.. مفاجأة في شهادة بنكية تتيح عائد يومي 16500 جنيه.. اعرف التفاصيل

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، العديد من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم، والحصول على عائد مادي كبير ومضمون، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادة ادخار «اكسلنسي» الثلاثية في بنك أبوظبي التجاري - مصر، بعائد يصرف، بشكل يومي وشهري وربع سنوي.

تفاصيل شهادة «اكسلنسي» في بنك أبوظبي التجاري - مصر:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 ألف جنيه ومضاعفات 50 ألف جنيه.

- دورية صرف العائد: يومي وشهري وربع سنوي.

- العائد على الشهادة: يومي 16.5%، شهري 19%، ربع سنوي 19.25%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.