محافظ القاهرة يشهد تجربة محاكاة للتعامل مع سقوط الأمطار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تجربة محاكاة حية لكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع سقوط الأمطار والتي قامت بها شركة الصرف الصحي بميدان جاردينيا بمدينة الأمل بحي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار.

اختبار قدرة الأجهزة على شفط المياه

شملت التجربة غمر المنطقة بكمية كبيرة من المياه للتأكد من قدرة البالوعات على تصريفها، وكذلك اختبار قدرة الشفاطات والأجهزة المعاونة على التعامل السريع مع الحدث والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

استعدادات لسقوط الأمطار في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم سقوط الأمطار حيث بدأت أعمال المراجعة الدورية لصلاحية جميع بالوعات صرف الأمطار بالقاهرة منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى وجود ما يقارب من 23 ألف بالوعة منتشرة بكافة أحياء القاهرة منها 2900 بالوعة جديدة دخلت الخدمة هذا العام.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال أكبر كمية من مياه الأمطار، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياه التي لا تحتاج للشفاطات.

وطالب محافظ القاهرة بتنفيذ مواقف افتراضية طارئة لهطول الأمطار بعدد من الأحياء للتدريب على سرعة تحرك الجهات المعنية وانتشارها وتعاملها مع الحدث وكيفية التنسيق السريع فيما بينها لرفع آثار الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وإدارة الأزمات.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة للتعامل الفورى مع أي طارئ.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم وضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق، وتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

جاهزية محطات الصرف الصحي

كما أكد محافظ القاهرة ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو)، والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.