حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة في أحياء القاهرة

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة في أحياء المنطقة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي للمحلات العامة، وتحرير محاضر رسمية لوقف التعدي على الشبكة الكهربائية التي يوجد بها تخفيف أحمال، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين حال سرقة التيار، لافتة إلى أن الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها لتقليل الأعباء على المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التنفيذية لترشيد الاستهلاك طبقا لتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

مواعيد المحلات

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها خلال مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق، إلى جانب إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين .

وشملت الحملة المكبرة المرور على المحلات التجارية والكافيهات بشارع الخمسين بنطاق حي المعادي، وشارع اللاسلكي، والنادي الجديد وصقر قريش بحي البساتين، وشارع الفيوم والكورنيش بدار السلام، وشارع مصر حلوان الزراعي وطرة الحجارة بحي طرة، وشارع زكي حواس وصبحي صالح وشارع فيضي بحلوان، والطريق الدائري بحي مصر القديمة، وشارع توتونجي والمهندس بحدائق حلوان، والدواجن ومنطقة عمائر السعودية وسيجوارت وشارع الخشاب بالمعصرة، وشارع قصر العيني بحي السيدة زينب ومساكن القنال بحي المقطم.