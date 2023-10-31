تزامنا مع تخفيف الأحمال.. إجراءات أخرى لترشيد الكهرباء في القاهرة والجيزة

بدأت محافظتا القاهرة والجيزة، تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض الأحمال لتصل إلى ساعتين يوميا، موزعة على المناطق والأحياء والقرى.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن» أن أجهزة المحافظة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أعمدة الإنارة بالشوارع وواجهات المحلات والإعلانات أعلى العمارات والمحاور، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مستمر، مع متابعة مواعيد غلق الورش والمحلات بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أنه يتم تسيير حملات بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك والحد من أي مخالفات، ومن المقرر إبلاغ المواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال كما حدث من قبل للتيسير عليهم والحد من أي أزمات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أسباب تخفيف الأحمال

وأقر مجلس الوزراء تخفيض الأحمال العام الحالي لعدة أسباب، منها مواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في العام السابق مما زاد من استهلاك الغاز في محطات الكهرباء، وتراجع معدل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمائية، مما زاد من استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، وانخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.