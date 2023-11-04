آلاف السياح يزورون مقبرة توت عنخ آمون في ذكرى اكتشاف مقبرته

شهدت منطقة آثار البر الغربي بالأقصر، اليوم السبت، توافدًا كبيرًا لأعداد من السياح الأجانب الذين يزورون الأقصر حاليا للتعرف على معالمها الأثرية تزامنا مع احتفالات الأقصر بالذكرى الـ101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

توافد كبير من السياح

وأوضح مصدر بـ«آثار الأقصر»، أن الجنسيات الزائرة تنوعت بين دول إسبانيا وألمانيا وفرنسا والهند والصين، وعدد من المصريين، كما شهد مدخل المقبرة توافدًا كبيرا للسائحين الذين حرصوا على الاستمتاع بمشاهدة المقبرة والتقاط الصور التذكارية داخل مقبرة توت عنخ آمون الملك الفرعوني الصغير.

حدث عالمي يهتم به العالم

وأشار إلى أن السائحين يحرصون على المجيء في هذا اليوم بالتحديد، لما يمثله من حدث عالمي يهتم به العالم، مؤكدا أن سبب عدم سرقة مقبرة توت عنخ آمون، هو الرديم الناتج عن بناء مقبرة الملك رمسيس السادس فوق مقبرة توت عنخ آمون بعد مرور أكثر من 200 عام من حفر مقبرة توت عنخ آمون،. فكان لصوص المقابر يسرقون مقبرة رمسيس السادس ولا يصلون لمقبرة توت عنخ آمون.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

وكان متحف الأقصر للفن المصري القديم، أعلن أنه سيفتح أبوابه أمام الزائرين المصريين اليوم مجانا، بمناسبة العيد القومي الـ14 للمحافظة والذي يوافق 4 نوفمبر وهو ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.