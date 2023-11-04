عاجل.. مصدر حكومي يعلن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال

قال مصدر حكومي، إن خطة تخفيف الأحمال الجديدة، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ووجهت بها وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشير إلى انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين، لأنه تم تخفيض الأحمال بنسبة 1600 ميجا وات، بدلا من 3200 ميجا وات.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطة تخفيف الأحمال الحالية، هي نفس الخطة التي وضعتها الحكومة في شهر يوليو الماضي، بعد المؤتمر الذي عقده الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة.

خطة تخفيف الأحمال الحالية

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، جداول خطة تخفيف الأحمال الحالية، بعد تعديل فترة انقطاع التيار الكهربائي لساعة واحدة بدلا من ساعتين، وهي كالتالي، وفقا لما صرح به المصدر الحكومي:

- خطة تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة، من هذا الرابط https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202307312.pdf .

- خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة، من خلال هذا الرابط https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/45487888888.pdf .

- خطة تخفيف الأحمال بمحافظة أسوان، من هذا الرابط https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202307311.pdf .

- خطة تخفيف الأحمال في محافظة القليوبية من خلال هذا الرابط https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202307312.pdf .

- خطة تخفيف الأحمال في الشرقية من خلال هذا الرابط https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/454878787878555.pdf .

وكرر المصدر الحكومي حديثه لـ «الوطن»، أن خطة تخفيف الأحمال هي نفس الخطة التي أقرتها الحكومة سابقا في شهر يوليو الماضي، بانقطاع الكهرباء لمدة ساعة في المواعيد المعروفة.