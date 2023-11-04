موعد انخفاض درجات الحرارة.. متى نرتدي الملابس الشتوية؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة قريبا، إذ أوضحت أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في فترات النهار بقيم تتراوح بين درجة لدرجتين، وبالرغم من ذلك فأننا نشهد انخفاض ملحوظ بها في فترات الليل، الأمر الذي يتناسب مع طبيعة فصل الخريف، واقتراب موعد انخفاض درجات الحرارة، إذ تعود للمعدلات الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، ليتساءل المواطنون متى نرتدي الملابس الشتوية؟.

موعد انخفاض درجات الحرارة وارتداء الملابس الشتوية

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحها لـ«الوطن»، أنه لم يحدث خلال الأسبوع الحالي ظواهر جوية تؤثر على الأنشطة اليومية، سوى الشبورة المائية التي تنتشر بكثافة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل إلى الضباب في بعض المناطق، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية، ليبدأ انخفاض درجات الحرارة مع الأسبوع المقبل.

وبالنسبة لموعد ارتداء الملابس الشتوية، أشارت إلى أن فصل الخريف حتى الآن لن تتطلب الأجواء فيه ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وأن ما يجب ارتداءه هو الملابس الخريفية الخفيفة، مع اصطحاب معطف خفيف عند الخروج في الساعات الأولى من الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل، ويمكن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بحلول فصل الشتاء 2023، والذي يبدأ 21 ديسمبر المقبل.