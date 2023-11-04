وزير الخارجية: يجب التوقف عن التعامل مع القضايا والأزمات الدولية بمعايير مزدوجة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أكد ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة، إذ يسارع البعض لإدانة استهداف المدنيين ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار، وفي أزمات أخرى نشهد معارضة للالتزام بالمبادئ ذاتها من الأطراف نفسها، خاصةً عندما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من أخيه الإنسان في أماكن أخرى.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، وتذيعه قناة القاهرة الإخبارية، أن أعداد من أُزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بما فيهم العاملون في مجال الإغاثة والصحفيين لا يمكن تبريره بأي ذريعة أو ادعاء.

وشدد على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاد الآمن السريع لها، ونطلب التحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب.

ولفت إلى أن ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة غير إنسانية ومعاناة المدنيين إنما هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية، وأكرر اليوم الرفض القاطع لأي محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.