«الأرصاد» تحذر: أمطار رعدية على أغلب أنحاء البلاد خلال الأسبوع الجاري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأسبوع الجاري سيشهد سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن غدا الأحد سيشهد سقوط أمطار رعدية خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية خفيفة ومتوسطة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم يشهد سقوط أمطار رعدية خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس غدًا الأحد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة غدًا الأحد:

درجات الحرارة غدًا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.