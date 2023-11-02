«الأرصاد»: استقرار تام في الأحوال الجوية.. وتلاشي فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده: «يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمرتفع جوي على ارتفاع يصل إلى 6 كم من سطح الأرض، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، كما يحجب هذا المرتفع الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض».

قيم الحرارة في هذه الأيام مرتفعة عن المعدل الطبيعي بـ2 درجة

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «قيم الحرارة في هذه الأيام مرتفعة عن المعدل الطبيعي بـ2 درجة، وتصل إلى 3 درجات، ونشعر بطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وفور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تنخفض قيم الحرارة بشكل ملموس في ساعات الليل المتأخر، وفترات الصباح الباكر، وأجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وبخاصة المحافظات التي لديها ظهير صحراوي بشكل كبير والأماكن المفتوحة والمدن الجديدة».