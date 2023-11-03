استعدادات مدينة طما في سوهاج لمواجهة موسم السيول

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعداد والتجهيزات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة خاصة استعدادات السيول ومتابعة المنازل المتهالكة ورصد مخالفات البناء.

وحضر الاجتماع أيوب عبدالعزيز نائب رئيس مركز ومدينة طما وجمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما وصفاء أبو الحسن نائب رئيس مركز ومدينة طما وأحمد صابر سكرتير مركز ومدينة طما، وجلال قناوي مدير إدارة الأزمات بالوحدة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات.

غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة بسوهاج

أدارت الاجتماع المهندسة هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، وجرى إقرار تجهيز غرفة عمليات بالوحدة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات والأخطار أول بأول بأي موقف طارئ مابين مخالفات بناء أو سيول أو منازل متهالكة أو غيرها من الطوارئ.

حصر المنازل المتهالكة بسوهاج

وأكد مديرو الإدارات المحلية بمركز طما بأنهم في أتم الاستعداد لمواجهة جميع الأزمات، وأنه سيتم المرور الميداني لحصر جميع المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لها تجنبًا لحدوث انهيار لتلك المنازل والتسبب بخسائر.