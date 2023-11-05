تحذير عاجل من «الأرصاد» للمواطنين: هذا التوقيت يشهد ظاهرة جوية خطيرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر اليوم الأحد والتى تصل لحد الضباب على بعض المناطق مطالبة قائدى المركبات بتوخى الحذر، لأنها قد تؤدي إلى وقوع حوادث على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تتكون اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،فيما تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية خلال ساعات النهار وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.