7 نصائح تساعدك في الحفاظ على وقود سيارتك من الاستهلاك السريع

دائمًا ما يسعى أصحاب السيارات لمعرفة أحدث وأهم الأسباب التي تساعدهم في خفض معدلات استهلاك سياراتهم للبنزين لفترات طويلة، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» أبرز الطرق التي ينصح بها الخبراء لخفض استخدام السيارة للوقود لأطول فترة ممكنة.

في تقرير أفرده موقع «Motor1.com»، تحدث فيه عن وجود العديد من المزايا المتعلقة بالصيانة الدورية للسيارة من أجل توفير الوقود لأطول فترة ممكنة، مردفا أن إحدى أهم النقاط التي يجب على صاحب المركبة الاهتمام بها هو استخدام الزيت المناسب لسيارته، إذ يمكن للزيت تحسين معدل المسافة المقطوعة لكل جالون من البنزين، مما قد يصل إلى 2% عبر استخدام درجة زيت المحرك الموصى به من قبل جهة تصنيع السيارة.

الحفاظ على سلامة هواء الإطارات

يمكن تحسين معدلات المسافة المقطوعة بالميل لكل لتر بنزين لما يصل لـ 3.3% عبر الحفاظ على هواء إطارات السيارات بمستوى ضغط مناسب، من أجل تقليل الاحتكاك بين الطريق وعجلات المركبة، حيث تقلل الإطارات المنفوخة بشكل أقل من المناسب من معدلات المسافة المقطوعة بالميل لكل لتر بنزين بنسبة تصل لـ 0.3%.

حافظ على ضبط المحرك

يعد تصليح سيارة ذات محرك غير مضبوط لتحسين معدلات المسافة المقطوعة لها بالكيلو لكل لتر بنزين بمتوسط يصل لـ4%، ولكن أوضح الموقع أن الخبراء اكتشفوا أن إصلاح غرفة حرق الوقود وتنظيفها باستمرار، من المفترض أن يحسن معدلات استهلاك الوقود بنسبة كبيرة تصل لـ40%.

قيادة آمنة تحافظ على حياتك والوقود

نصح عدد كبير من الخبراء قائدي المركبات بضرورة عدم قيادة السيارة بسرعات زائدة، حيث أن التسارع الكثير واستخدام الفرامل أمر من شأنه خسارة نسب كبرى من البنزين، كما يؤدي كذلك لخفض معدلات المسافات المقطوعة بالكيلو لكل لتر بنزين بنسب تصل لـ33%، وبنسبة تصل لـ5% حال كانت القيادة بداخل المدينة.

راقب سرعة سيارتك

ينصح أغلب خبراء السيارات بضرورة عدم زيادة حد التسارع في السيارة عن 100 كيلو متر للساعة، إذ أن ذلك التسارع دائما ما يكون الأفضل والأكثر أمانا على قائد السيارة والمحيطين به، وكذا تستهلك السيارة معدلات أقل من الوقود المستخدم في المسافة المقطوعة بسرعات تتجاوز الـ100 كم /ساعة.

تخلص من الوزن الزائد

يجب عليك التخلص من الأشياء غير الضرورية في سيارتك خاصة الثقيل منها، إذ أن فقدان الوزن الزائد بالسيارة توفر ما يقارب الـ2% من معدل الوقود المحترق في نفس المسافة المقطوعة.

تطوير تروس السيارة

تطوير عدد التروس التي تستخدم في مضاعفة سرعة السيارات لخفض سرعة تآكل الوقود بمحرك السيارة، الأمر الذي يؤدي لتوفير البنزين ويقلل من تآكل المحرك بشكل هائل.