كتائب القسام: القصف الإسرائيلي تسبب في فقدان أكثر من 60 محتجزا منذ 7 أكتوبر  

أعلنت كتائب القسام أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي في فقدان أكثر من 60 محتجزا في غزة، وبعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نتمكن من الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل 4 من قواته في الاشتباكات الجارية في قطاع غزة، بينهم قائد سرية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية، بالاعتماد على العديد من الأسلحة، منها قذائف «الياسين 105»، التي استخدمها مؤخرًا للتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في قطاع غزة، لما تتمتع به هذه القذائف من قدرة تدميرية عالية.