القبض على مدرس بتهمة النصب على شخصين في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثالث بأشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على مدرس قام بالنصب على شخصين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه حضور تاجر ملابس 50 سنة، وسائق 43 سنة إلى ديوان القسم وقاما بتحرير محضر ضد مدرس 40 سنة لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهما تقدر بنصف مليون جنيه نظير تداولها فى العمله الافتراضية «يبتكوين» حيث قاما بتحويلهما عن طريق فودافون كاش لحسابه الشخصي، مقابل أرباح شهرية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبلغ وقاما بغلق تليفونه المحمول وغلق شركته.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية وبالبحث والتحرى أسفرت جهود البحث أن المتهم يقيم فى إحدى الفنادق بأكتوبر، ألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.