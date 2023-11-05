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أحمد عطا الله: «شعراوي» من أشهر شعراء سيناء.. وله تابلوهات تتحدث عن المقاومة

كتب:

محمد عزالدين
12:07 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله مقدم برنامج «مصر تغني» على شاشة القناة الأولى، إن عبدالكريم شعراوي هو شاعر سيناوي له تابلوهات مسرحية تتحدث عن المقاومة وسيناء والحرب، ويعد من أهم الشعراء في سيناء.

المقاومة بشكلها الأكبر تتمثل في السمسمية

وأوضح «عطا الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أن المقاومة بشكلها الأكبر تتمثل في السمسمية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس مع ظهور 3 فرق في هذا الوقت.

وأشار إلى أن الفرق الثلاث هي فرقة شباب النصر في بورسعيد وفرقة الصامدين بالإسماعيلية وفرق ولاد الأرض كابتن غزالي في السويس.

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بقلم محمد عزالدين