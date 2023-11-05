خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 5-11-2023.. خفيفة إلى متوسطة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية، وبنسبة حدوث 40% تقريبًا، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يمتد سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهاراً، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.. العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.