مناقشة المجموعة القصصية «ترددات» بمكتبة مصر الجديدة غدا

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة تنظم في السادسة من مساء غدٍ الإثنين حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «ترددات»، للكاتب مينا ناجي الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية دورة العام 2022، يناقشه فيها الناقد أمير زكي.

المجموعة القصصية «تردُّدَات»

تتناول المجموعة القصصية «تردُّدَات»، أسئلة ذاتيّة واجتماعيّة، حيث تتبع خيطًا مشتركًا في قِصَصها السِت، هو «التردُّد»، الذي يظهر في أشكال هواجس وتفكير مُفرِط عند أبطال المجموعة

ويمثل أبطال المجموعة، موجة مختلفة في محيط إنساني واحد هو مدينة القاهرة الحديثة، حيث يتشابكون مع ما حولهم في قرارات غير اعتياديّة.

يذكر أن مينا ناجي كاتب ومترجم، يعمل بمجال الصحافة الثقافيّة والترجمة، صدر له، 7 أعمل أدبيّة في الشعر والقصة والرواية، منها المجموعة القصصية «الجندبُ يَلهو حُرًا في شوارع القاهرة»، ورواية «بلا أجنحة» و«مدينة الشمس».

وحاز الكاتب مينا ناجي، جائزة الدولة التشجيعيّة في الترجمة، من وزارة الثقافة، كما حصل منحتين أدبيّتين من مؤسسة «آفاق» و«مفردات».