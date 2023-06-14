وكيل شباب القليوبية: نسعى لتغيير أفكار الشباب إلى العمل الإيجابي

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة «دحر التلوث البلاستيكي» بمناسبة يوم البيئة العالمي من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

إتاحة الفرصة للشباب في تنمية فكرهم ووعيهم

شدد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان صحفي، على أهمية دور مديرية الشباب والرياضة وإدارة البرلمان في إتاحة الفرصة للشباب في تنمية فكرهم ووعيهم بأنواع مختلفة من النواحي الثقافي والسياسية واجتماعيا فمثل هذه اللقاءات الهادفة عملت على تغيير أفكار وأذهان الشباب إلى السلوك والعمل الإيجابي وترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتنمية قدراتهم المعرفية والابتكارية فهذه البرامج كانت إحدى الوسائل المستخدمة لإشباع حاجات الأفراد.

التغيرات المناخية وتأثيرها

وتناولت المحاضرة الأولى التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة، وحاضر في اللقاء الدكتور عمر الشايب، نائب نموذج المحاكاة لمجلس الشيوخ بالقليوبية، للاحتفال يوم البيئة العالمي تحت شعار «دحر التلوث البلاستيكي»، وعرض مفهوم التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة، ومدى تحقيق دمج أبعاد المستدامة لأهداف للتنمية، والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستدامة، والمعوقات والتحديات الرئيسية لدمج أسس ومبادئ التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية وأسبابها.

وتحدث الدكتور عبدالله رافع، نائب نموذج المحاكاة لمجلس الشيوخ بالقليوبية، في المحاضرة الثانية حول «تأثير التغيرات المناخية علي الصحة العامة للإنسان» حاضر اللقاء، عن الاستخدام غير المثالي للوقوف وتأثيره بالإجهاد الحراري والإضرار بالجهاز التنفسي والأطفال والحامل، كما يزيد من فرص الإصابة بأعراض الحساسية واضطراب في ضغط الدم ونبضات القلب والصحة النفسية والعصبية.

وأوصى الدكتور عبدالله رافع بالحفاظ على الصحة العامة عن طريق شرب الماء بانتظام والبعد عن الإجهاد الحراري وممارسة الرياضة بانتظام، في ضوء التغيرات المناخية العالمية تقع المسئولية المجتمعية علي الأفراد عن طريق الحفاظ علي البيئة من التلوث واستبدال الوقود بالطاقات المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الحفريات ما أمكن والبعد عن التدخين والمدخنين.

وأكد الدكتور أحمد عصر، نائب نموذج المحاكاة لمجلس الشيوخ، خلال المحاضرة الثالثة أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، وتناول الربط بين الوقاية والعلاج والتغير المناخي، وعلاقة التغيرات المناخية على الصحة والموازنة، وتأثير الصحة الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع، مبادرة فحوصات ما قبل الزواج، مبادرة الأم والجنين، مبادرة صحة المرأة، مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة القضاء على فيروس سي.

برامج فعالة لحماية المجتمع وزيادة الإنتاج

وشدد على أهمية الاستعانة ببرامج فعالة لحماية المجتمع وزيادة الإنتاج ورفع وتحسين الصحة العامة من خلال المبادرات والمشاريع التي توفع العبء عن المواطن والمجتمع من خلال الوقاية والعلاج.

وتناولت المحاضرة الرابعة مخرجات مؤتمر المناخ ال COP27 حاضر فيها الدكتورة شيماء شعبان نائب نموذج المحاكاة لمجلس الشيوخ بالإسماعيلية وتناولت نبذه عن المؤتمر والمحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر والمبادرات والاتفاقيات الناتجة عن المؤتمر، جانب من بعض الأنشطة التي يمكن التفاعل والمشاركة فيها الخاصة بالعمل المناخي للشباب.