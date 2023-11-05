أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-9-2023 في الأسواق

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-11-2023 بشكل ملحوظ، إذ استقرت بعض الأنواع وانخفضت الأخرى سواء في سوق الجملة أو الأسواق المحلية والتجزئة، وهو ما أكدت عليه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسوق العبور.

وتراجعت بعض أسعار الخضروات والفاكهة بشكل واضح، وفق البيانات الرسمية، اليوم، وعلى رأسها البامية والملوخية والخيار وغيرها من الخضروات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضروات التي انخفضت أسعارها للجملة والتجزئة.

أسعار الخضروات اليوم

تراجعت أسعار الطماطم في السوق المحلي للجملة في سوق العبور ليتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 11 جنيها، وتباع في المحلات وسوق التجزئة بـ10 إلى 15 جنيها كأعلى سعر لها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار البطاطس اليوم في السوق الجملة مبلغ من 9.5 إلى 13.5 جنيه في سوق العبور لتباع في السوق للمستهلك بـ16 جنيها، والبصل ما بين 15 و19 جنيها لتباع في للمستهلك بين 20 و25 جنيها، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 16 جنيها، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 23 جنيها، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 9 و12 جنيها للمستهلك بمختلف أنواعه.

وبالنسبة لباقي أسعار الخضروات فسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بتراوح اليوم الأحد ما بين 16.29 جنيه، والملوخية ما بين 11.65 جنيه للمستهلك، كما يتراوح سعر الخيار الصوب ما بين 13.65 جنيه، بينما يتراوح سعر البامية 37.5 جنيه للمستهلك، والثوم ما بين 20 و40 جنيها، سعر الزيتون التفاحي 45 جنيها.

أسعار الفاكهة

كما انخفضت أسعار الفاكهة، ومنها التفاح البلدي الذي سجل 28.27 جنيه للكيلو، والموز البلدي الذي سجل 19.14 جنيه للكيلو، والبرقوق بـ32 جنيها للمستهلك.