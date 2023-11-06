«الأرصاد»: انخفاض مستوى الرؤية على الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري

حذرت الأرصاد الجوية، من وجود شبورة كثيفة صباح اليوم تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري، لذا على المسافرين على الطرق الصحراوية أو السريعة المؤدية إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري الحذر الشديد بسبب كثافة الشبورة وتجنبا للحوادث.

طرق محافظات الوجه البحري التي تشهد شبورة كثيفة

ووفقا لتقرير الأرصاد الجوية، عن كثافة الشبورة، على كل الطرق الصحراوية والزراعية المؤدية من وإلى كل من محافظات الوجه البحري «الإسكندرية - مطروح- الشرقية - البحيرة - كفر الشيخ - الإسماعيلية - دمياط - القليوبية - الغربية - المنوفية - الدقهلية»، إذ تنخفض مستوى الرؤية ما بين 3000 لـ 1500 متر بين طريق وآخر.

ارتفاع الرطوبة

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن تكون الرطوبة بنسب عالية على المزروعات في ساعات الليل المتأخرة، ووجود امتداد لمنخفض جوي بعيد عن سطح الأرض بنحو 6 أمتار، هو السبب في الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق، حتى ظهور أشعة الشمس.

إغلاق طريق الإسكندرية

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد قامت أمس بإغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، نظرا لكثافة الشبورة المائية، وانخفاض الرؤية الأفقية، وذلك تجنبًا لوقوع الحوادث، وقد جاء هذا القرار، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية، التي وصلت لحد الضباب على الطرق.