في العيد القومي الـ14.. أبرز المشروعات القومية والخدمية في الأقصر

ارتدت الأقصر ثوب التطوير خلال الـ 10 أعوام الماضية بعد تنفيذ عدة مشروعـات بالمليارات غيرت شكل المحافظة وجعها درة المحافظات السياحية، ونجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير شكل محافظة الأقصر للأفضل وحققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فى قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطي عشرات المليارات.

أبرز مشروعات المحافظة

وأصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد نستعرض من خلال التقرير التالي ابرز مشروعات تزيين المحافظة وأهمها مشروعات:

افتتاح طريق الكباش - تطوير كورنيش الأقصر - إنشاء شارع مصر- توسعة طريق المراسي -تطوير طريق المطار - تجديد ميادين الأقصر- تطبيق الهورية البصرية - تطوير كورنيش إسنا - تطوير ممشي الكورنيش - إنشاء كورنيش القرنة - تركيب بلاط الإنترلوك للحارات والطرق -إنارة الطرق بإضاءة متحفية- تطوير ساحة معبد الكرنك.

إنشاء جامعتين

كما جرى تنفيذ مشروعات: تغيير معديات الأهالي -تطوير مراسي المعديات - طلاء الواجهات بلون موحد- تطوير قرية حسن فتحي - محور (سمير فرج) شمال الأقصر -جامعة الأقصر - جامعة طيبة - شارع خالد بن الوليد - مدينة الشمس - التأمين الصحي الشامل - تطوير ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر - المنطقة الصناعية بالبغدادي - حياة كريمة، وغيرها من مشروعات التطوير والتجميل التي غيرت شكل الأقصر.