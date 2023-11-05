«الأرصاد» تحذر من طقس غدا الاثنين.. ضباب كثيف على الطرق

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين المتوجهين إلى مدن القناة ومحافظات البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية، ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، بتوخي الحيطة والحذر خاصة في ساعات الصباح المبكرة، وذلك بداية من غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونصحت الأرصاد، بضرورة استخدام «كشافات الشبورة» في أثناء السير في الصباح الباكر، بسبب الشبورة الكثيفة التي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

7 محاذير خلال القيادة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى ضرورة حرص قائدي المركبات على تجنب التعرض للحوادث في أثناء السير على الطرق السالف ذكرها، والالتزام بـ7 وسائل مهمة، لمواجهة الشبورة والضباب وهي كما يلي:

- القيادة بحذر وسرعة منخفضة.

- عدم القيادة عند انعدام الرؤية.

- الحرص على إضاءة كشافات الشبورة.

- ترك مسافة كافية بين السيارات لزيادة الأمان.

- استعمال مساحات الزجاج طول الطريق.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف البخار داخلها.

- استخدام آلة التنبيه باستمرار خلال القيادة.

استمرار الشبورة حتى نهاية الأسبوع

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة الكثيفة والضباب على الطرق حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة وكل الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، والمؤدية من وإلى السواحل ومحافظات شمال الدلتا، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة.