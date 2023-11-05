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انطلاق مبادرة «صمود» لدعم صغار المزارعين في 3 مراكز بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت 
12:43 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
انطلاق مبادرة «صمود»

انطلاق مبادرة «صمود»

انطلقت مبادرة «صمود» في محافظة الشرقية، بالتعاون بين التحالف الوطني ومؤسسات الدولة المختلفة، بهدف دعم صغار الفلاحين، والذين تبلغ مساحة حقولهم من 5 أفدنة إلى 20 فدانا، وذلك في 3 مراكز. 

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وعدد من مؤسسات الدولة، أطلق مبادرة «صمود» في الشرقية.

دعم صغار المزارعين

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة، أن المبادرة تستهدف النهوض بالزراعة وتطويرها، إضافة إلى دعم صغار الفلاحين  والعمل على توعيتهم بالزراعة الحديثة التي تعود بإنتاجية عالية على الدولة والمزارعين.

تنفيذ المبادرة في 20 قرية

وأضاف «نصير»، أن المبادرة تم تخصيصها في 3 مراكز في أنحاء المحافظة، وهي مشتول السوق، وبلبيس، ومنيا القمح، بواقع 20 قرية، لافتا إلى أن «صمود» تتكفل بكل ما يخص زراعة الحقل لمساعدة المزارع وتذليل الصعاب، من حيث تجهيز الأرض للزراعة والطاقة الشمسية.

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بقلم ياسمين عزت 