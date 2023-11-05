جامعة المنصورة تكرم اللاعب عادل شبان لحصوله على برونزية العالم في الكاراتيه

كرم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم الأحد، اللاعب عادل شبان عوض الطالب في كلية التجارة بالجامعة، لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه بدولة المجر 2023.

وقال عادل شبان، في تصريح لـ«الوطن»، استلمت درعا من رئيس الجامعة، وهذا التكريم من أعظم التكريمات وأقربها إلى قلبي لأنه من جامعة المنصورة، ويعود الفضل بعد الله يعود إلى الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، الذي دعمني ماديا ومعنويا ووفر لي كل سبل الراحة وذلل العقبات أمامي.

عادل: جامعة المنصورة قدمت لي الكثير

وتابع «عادل»: جامعة المنصورة قدمت لي الكثير من تشجيع ومساندة وأعطت لذوي الهمم حقوقهم كاملة حتى في كلية التجارة التي أدرس بها جميع دكاترة الكلية من أول عميد الكلية وحتى الموظفين في إدارة الكلية يدعموننا ويقدمون لنا يد العون والمساعدة، جامعة المنصورة قامت بعمل منظومة متكاملة في دعم ذوي القدرات الخاصة وتحفيزهم وتغيير نظرة المجتمع لهم، وخاصة بعد مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل «قادرون باختلاف» وتسليط الضوء على قضية ذوي الهمم.

جامعة المنصورة تقدم الدعم لذوي الهمم

وأضاف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تقدم كل وسائل الدعم سواء المادي أو المعنوي لأبنائنا من ذوي الهمم، وهذا حقهم علينا، خاصة أن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا لدعم ذوي القدرات الخاصة، والجامعة تعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية، ونؤكد أن ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، مثل عادل شبان الذي رفع رأس مصر والجامعة عاليا، وجميعنا فخورين بهذا البطل وغيره من الذين شرفوا مصر في المحافل الدولية.