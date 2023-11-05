4 ظواهر جوية مؤثرة في طقس المحافظات خلال الأسبوع.. بينها أمطار رعدية

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة، 4 ظواهر جوية مؤثرة على مدار الأسبوع الجاري، تتأثر بها المحافظات بحسب موقع كل محافظة، فيما زفت هيئة الأرصاد بشرى للمواطنين حول موعد انخفاض درجات الحرارة والذي يبدأ هذا الأسبوع، وذلك خلال النشرة الأسبوعية لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم وغدا

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية اليوم وغدا، فإنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات 4 ظواهر جوية على مدار الفترة من اليوم الأحد 5 نوفمبر وحتى السبت القادم الموافق 11 نوفمبر، والتي تتمثل في الآتي:

- شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

- سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد يوم الجمعة إلى مناطق من جنوب الصعيد.

- اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

- يسود طقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟

وكشفت الأرصاد في بيان لها، إنّه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الخميس القادم، إذ يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا بدلًا من الطقس الحار.

درجات الحرارة في مصر

وذكرت إنّ درجات الحرارة في محافظات مصر على مدار الأسبوع كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة بين 28 وحتى 32 درجة.

- السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة بين 26 وحتى 30 درجة.

- شمال الصعيد: تتراوح درجات الحرارة بين من 29 وحتى 34 درجة.

- جنوب الصعيد: تتراوح درجات الحرارة بين من 36 وحتى 38 درجة.