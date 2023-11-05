«عملة نحاسية» قطعة الشهر بمتحف سوهاج في اليوم الدولي للفنون الإسلامية

أعلن متحف سوهاج القومي، فوز القطعة رقم 1 كقطعة شهر نوفمبر 2023 بأعلى نسبة تصويت، إذ جرى التصويت على قطعة الشهر عبر صفحة المتحف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمناسبة اليوم الدولي للفنون الإسلامية.

وأوضح المتحف أن العملة النحاسية عليها بعض كتابات غير واضحة، يقرأ منها فقط عدة كلمات هي «ضرب بمكة المكرمة» وفي المنتصف كتب «واحد قرش» وعلى الوجه الآخر يقرأ «حسين بن علي عبده وبن عبده» وفي المنتصف كتب «وفقه الله» مصنوعة من مادة النحاس وتنتمي للعصر الإسلامي.

وصف قطعة الشهر بمتحف سوهاج القومي

ووضع متحف سوهاج القومي وصف للقطعة جاء به «كان تبادل السلع قديمًا بنظام المقايضة وهو الأسلوب الرائج للشراء والبيع إلى أن ظهرت العملات، وفي العصور الإسلامية تعامل المسلمون بالدراهم والدنانير البيزنطية والفارسية في عهد النبي ﷺ والخليفة أبو بكر الصديق، ولم يَطرأ عليها أي تعديل خلال تلك الفترة في الشكل الفني أو في مضمون الكتابات كما لم يشهد هذا النظام النقدي أي تغيير، إلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيث جرى بعض الإصلاحات في الدراهم الفارسية، وضبطها على وزن 3 جرامات، وفقا للوزن الذي أقره الرسول لدفع الزكاة مع إضافة كلمات عربية للعملات مثل «الحمد لله» و«محمد رسول الله» وكذلك أسماء الخلفاء الراشدين بدلاً من اسم كسرى».

وضم أيضا وصف القطعة بمتحف سوهاج القومي، «في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بدأ تعريب النقود وذلك للخروج من سيطرة النقود الفارسية والبيزنطية في الدولة الإسلامية ومرت النقود بتلك المرحلة بثلاث مراحل بداية من الكتابة بالعربية ثم استبدال الصور الأجنبية علي النقود، بصورة الخليفة عبد الملك بن مروان، وكتابة حولها بالخط الكوفي البسيط نصها: «باسم الله، لا إلا الله وحده، محمد رسول الله»، ثم دخلت النقود الإسلامية إلى المرحلة الثالثة من التطوير، حيث خلت من التأثيرات الأجنبية، خاصة الصور، وامتازت العملات بالكتابة العربية الإسلامية، والاقتباسات القرآنية.