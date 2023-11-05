تسليم 304 رؤوس ماشية في مركزي المنيا وسمالوط ضمن برنامج «فرصة»

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى الأكثر احتياجا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم.

تسليم أغنام للأسر الأولى بالرعاية

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المديرية قامت بتسليم 184 رأس أغنام لـ46 مواطناً بقرية إدمو بمركز المنيا، و120 رأس أغنام لـ30 أسرة مستفيدة بقرية طرفا بمركز سمالوط، في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية «الحق والحياة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

التحصين ضد الأمراض الوبائية

ومن جانبه، أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى في المنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.