رابط التظلم على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في المنيا

نشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، الرابط المخصص لتقديم تظلمات على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم السنة الأولى، حيث يُمكن لأي فرد تقديم التظلم من خلال الرابط المخصص لذلك.

اجتياز التدريبات في مسابقة الـ 30 ألف معلم

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في محافظة المنيا، أن الوزارة خصصت رابطا إلكترونياً لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم -السنة الأولى، حيث تتيح الوزارة إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ في محافظة المنيا بطلب للمديرية التعليمية التابع لها لإعادة تقييم التدريب.

وأضاف البيان، أن وزارة التعليم والتعليم الفني أطلقت رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم في المنيا الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي (من هنا).

وتشمل خطوات التظلم أنه على المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات في المنيا إدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتاز المتقدم

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.