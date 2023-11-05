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«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية في قرية المعطن ببني مزار غدا

كتب:

إسلام فهمي
02:30 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
كشف طبي في المنيا

كشف طبي في المنيا

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية المعطن بمركز بنى مزار، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة .

القافلة الطبية تضم تخصصات متنوعة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

تحويل حالات للمستشفيات العامة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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بقلم إسلام فهمي