تأجيل دعوى وقف انتخابات المجلس الإنجيلي لـ24 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الإنجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متى بصفته رئيس اللجنة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وقف الدعوى لجمعية عمومية

وطالب لويس في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدوره المقبلة، واستبعاد القس أندريا زكي اسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين.

دعوى جديدة

يذكر أن «لويس» أقام دعوى آخرى طالب فيها بتنفيذ قرار الدعوة لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد، للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الإنجيلي العام ومجمع النعمة الرسولية.

رفض دعوى فصل الطائفة الإنجيلية

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.