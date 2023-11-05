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سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد

كتب:

مريم حنفي
04:10 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد ثباته الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك داخل كافة البنوك المصرية ليسجل سعر الريال الأعلى شراء 8.23 جنيه، فيما يبلغ الأقل بيعا 8.22 جنيه وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

كما بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 

وبلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.25 جنيه. 

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق إلى 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع. 

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