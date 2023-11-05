أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك، حيث لم يطر على الأسعار أي تغيير منذ شهر أكتوبر الماضي، لذلك يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وتستعرض الوطن في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه و8.22 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

- كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 جنيه شراء.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

- فيما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندریة إلي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولب CIB

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى CIB يسجل 8.18 جنيه شراء أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

- وعن سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري يبلغ 8.22 جنيه شراءً و8.24 جنيه بيعا.