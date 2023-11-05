«الفاو» تكشف أسباب تراجع أسعار الزيوت العالمية وارتفاع سعر الألبان

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، تراجع الأسعار العالمية للزيوت النباتية خلال شهر أكتوبر الماضي عما كانت عليه في سبتمبر بقيمة 0.9 نقطة ونسبة تصل إلى 0.7%.

وأوضحت المنظمة، أن هذا الأنخفاض هو الثالث على التوالي ويبلغ 31.3 نقطة وبنسبة تصل إلى 20.7% عما كانت عليه في العام الماضي.

انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية

أشارت المنظمة، إلى أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية التي عوضت عن ارتفاع أسعار زيت فول الصويا وزيت دوّار الشمس وزيت بذور اللفت.

ولفتت إلى أن أسعار زيت النخيل الدولية هبطت في أكتوبر بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسية، وضعف الطلب العالمي الذي طال أمده على الواردات.

ارتفاع أسعار فول الصويا العالمية

وشهدت أسعار زيت فول الصويا العالمية ارتفاعا بعد الانخفاض لشهرين متتاليين، مدعومة في ذلك بالطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما أسعار زيت عباد الشمس الدولية، فارتفعت بشكل طفيف في ظل المشتريات الثابتة للواردات العالمية، في حين زادت عروض أسعار زيت بذور اللفت زيادة معتدلة بسبب التوقعات بانخفاض المحاصيل في كندا.

وعن أسعار مشتقات الألبان فقد بلغت وفقا للمنظمة 111.3 نقطة في أكتوبر بزيادة قدرها 2.4 نقاط ونسبة بلغت 2.2% عن مستواها المسجل في سبتمبر، وذلك بعد تراجع لمدة تسعة أشهر على التوالي، ولكنه لا يزال أدنى بمقدار 28.0 نقطة ونسبة قدرها 20.1% عن مستواها المسجل العام الماضي.

فيما زادت أسعار الألبان المجففة بشكل كبير، نتيجة ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، ولا سيما في دول شمال شرق آسيا.