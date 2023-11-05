«الأوقاف»: انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، موعد انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية «المجموعة الثالثة».

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّها سوف تنطلق يوم السبت المقبل بمسجد الرحمة بجوار المبنى القديم لوزارة الأوقاف بشارع صبري أبو علم بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

تفاصيل المسابقة

وحول تفاصيل المسابقة التي أعلنتها وزارة الأوقاف فجاءت كالتالي:

أولًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها– القليوبية، ويمثله:

1. أحمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية.

2. محمد مصطفى محمد مصطفى القليوبية.

3. ضحى أحمد عبدالجيد حواش القليوبية.

4. مصطفى عبدالباسط يوسف عبدالباسط القليوبية.

5. عمر محمود محمد السيد الطنطاوي القليوبية.

ثانيًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس الفتح – كفر الشيخ،

ويمثله:

6. محمد عوض محمد عوض فيوض كفر الشيخ.

7. محمد سليمان عبدالخالق سليمان كفر الشيخ.

8. محمد الأنصاري طه محمد الزغبي كفر الشيخ.

9. محمد أيمن محمد مصطفى عياد كفر الشيخ.

10. آية محمد محمد مرسى عفيفي كفر الشيخ.

ثالثًا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بالدقهلية، ويمثله:

11. إبراهيم علي إبراهيم علي الدقهلية.

12. مجدي عبد الغني عبد الجيد إبراهيم الدقهلية.

13. محمد محمود محمد محمد حمودة الدقهلية.

14. زينب أسامة علي شديد الدقهلية.

15. سما إبراهيم ناصف السعيد القناوي الدقهلية.

رابعاً: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب – بني سويف، ويمثله:

16. محمد أحمد رشاد بني سويف.

17. محمد حسن إبراهيم أيوب بني سويف.

18. أحمد حلمي محمد بني سويف.

19. بسملة محمد حسن بني سويف.

20. هادي عبدالناصر محمود بني سويف.

ومن المقرر إجراء قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين ، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.